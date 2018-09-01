Niğde Anadolu FK ilk karşılaşmasına hazır

Niğde Anadolu Futbol Kulübü Yöneticileri Pazar günü yapılacak olan karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyerek, Niğdeli taraftarla kucaklaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Yapılan basın toplantısında Niğde’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Niğde Anadolu FK Kulüp Başkanı Ali Ergöçmez ,Altınordu projesinin tamamen yerli bir proje olduğunu ,Niğde’nin gençlerinin de Avrupa’da mücadele edecek şekilde takımda yer alıp yetiştirileceğini söyledi.

Ergöçmez ;"Niğde’de olmaktan son derece mutluyuz. Yabancı oyuncu yok Türk sporculara yatırım yapan bir misyonumuz var. Bu proje yerli bir projedir. Niğde de Altıınordu ’da ki Modeli Niğde ye taşıyacağı. Anadolu dan da bu futbol ateşini Niğde den de yakacağız. Niğde‘nin gençleri de diğer abileri gibi Avrupa da bile futbol oynayacak kapasitelere ulaşacaklar. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. " şeklinde konuştu.

Takımın Teknik Direktörü Nasip Ertürk de yaptığı açıklamasında bir kaç sakat olmasına rağmen Niğdeli taraftarlara futbol ziyafeti vermek istediklerini belirterek;

" Niğde Futbol Kulübü olarak bizde ayrı bir heyecan içerisindeyiz. Bu güne gelinceye kadar iki adet hazırlık dönemi geçirdik. Tesislerimizde de yenilikleri yaptık . Bir kaç sakat futbolcumuz var. Ama bunlar olacak. Biz çıkacağımız karşılaşmalarda futbolun güzelliklerini seyircimize futbol ziyafeti çekmek istiyoruz. Yatırımlarımız kısa vadeli bir yatırım değil. Biz uzun vadede Niğde de neler yapabiliriz bunun projesini yaptık. Anadolu’nun bağrından gelmiş insanlarla kucaklaşmak için herkesi maça davet ediyoruz. Onlarla buluşmak ve kucaklaşmak istiyoruz" dedi.

Niğde Andolu FK Pazar günü saat 16:30 da İnegöl Sporla 5 Şubat Stadyumunda karşılaşacak.