Niğde Anadolu FK Niğde'de futbol okulu açtı

Niğde Anadolu Futbol Kulübü Niğde'de futbol okulu açtı.

Geçtiğimiz yıl Niğde Belediyespor kulübü maddi zorluklar nedeniyle Altınordu Futbol Kulübü tarafından yönetilmeye başlandı. Niğde'de yeni sporcular yetiştirmek için okulu açtıklarını söyleyen Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kendi toprağında yetişen futbolcular yetiştireceklerini söyledi.

Açılış programında konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Ben inanıyorum ki bu okul sayesinde Anadolu da keşfedilmeyi bekleyen genç yetenekler keşfedilecek, bu okulda gerekli eğitimlerini alacaklar ve Türk ve Dünya futboluna kazandırılacaklar.

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise gazetecilere yaptığı açıklamada “bu çocukların hepsi profesyonel futbolcu olmayacaklar ama söz veriyorum hepsi sportmen bireyler olacaklar. Biz taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini, hazıra dağ bile dayanmayacağını hep ifade ediyoruz ve bu toprakların çocuklarına güvenmemiz gerektiğini söylüyoruz. Biz sabredeceğiz ve göreceksiniz 7 - 8 yılsonunda Niğde tamamen kendi çocuklarından oluşan kadrosuyla çatır çatır futbolun gereklerini yapan, tribünde izleyenlere keyif veren, bazen yenilen ama çokta yenen ama kendi toprağında yetişen çocukların ve Niğde formasını aşkla, sevgiyle giyen bir kültür yaratacağız burada'' dedi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimek, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve oyuncular katıldı.