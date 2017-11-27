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27 Kasım 2017 13:59

Niğde Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek;

Niğde Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek, Türkiye’de planlanan yerli otomobil ile ilgili Niğde’de üretilmesi için beklenti oluştuğu söyledi.

Niğde Baro Başkanı Avukat Hüseyin Demirbilek;

27 Kasım 2017 13:59


Demirbilek, Niğde’nin Coğrafi konumu olarak uygun olduğunu belirtti. Niğde’de otoyolun olması ve Mersin Limanına yakınlığından bahseden Demirbilek açıklamasında şunları söyledi; “Yerli otomobilin Niğde’ de üretilmesi hususunda çalışma yapılması kamuoyunda ciddi bir beklenti halini almış. En azından bazı önemli parçaları Niğde’de rahatlıkla üretilebilir. Niğde stratejik açıdan da uygun bir coğrafyada organize sanayi bölgeleri alt yapılarını tamamlamış limana yakın otoyol avantajı var yatırım maliyetleri düşük. Niğde insani çalışkan yatırımına sahip çıkar. Hızlı hareket etmek gerekir” dedi.




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