Niğde Belediye Başkanı Başkan Özkan’dan Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinin belirlenmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Belediye Başkanı Rifat Özkan, yeni sistemin ve kabinenin ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kabine değişikliğini tebrik eden Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden seçilen ülkemizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, açıkladığı yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Özlemle beklenen yeni yönetim sisteminin resmen başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de tarihe tanıklık yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreni davetine icabet etmiştik. Milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile aynı havayı teneffüs ettik. Rabbim bu kutlu yolculukta Cumhurbaşkanımızı ve yol arkadaşlarını muvaffak etsin” diye konuştu.