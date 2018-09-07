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07 Eylül 2018 15:46

Niğde Belediye Başkanı Başkan Özkan’la Hayaller Gerçek Oluyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirirken çocukları da ihmal etmiyor.

Niğde Belediye Başkanı Başkan Özkan’la Hayaller Gerçek Oluyor

07 Eylül 2018 15:46

İtfaiye eri olmak isteyen bir çocuğun hayali Başkan Özkan sayesinde gerçekleşti.


Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen çocukların hayallerini gerçekleştirerek onları mutlu ediyor. Başkan Özkan yaptığı hane ziyaretlerinde itfaiye eri olmak isteyen 11 yaşındaki Yasin’i itfaiyeye davet ederek hayalinin gerçekleşmesini sağladı.


İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek itfaiye kıyafetini giyen minik Yasin itfaiye aracına binerek objektiflere poz verdi. Belediye Başkanı Rifat Özkan’la birlikte itfaiye binasını gezen Yasin hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Özkan’a sarılıp teşekkür etti.


Minik Yasin; “Büyünce hayalim itfaiye eri olmak. Belediye Başkanımız sayesinde itfaiye binasını gezdim, araçlara binerek inceleme fırsatı buldum. İtfaiyede olmak beni çok heyecanlandırdı. Hayalimi gerçekleştirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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