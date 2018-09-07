Niğde Belediye Başkanı Başkan Özkan’la Hayaller Gerçek Oluyor

İtfaiye eri olmak isteyen bir çocuğun hayali Başkan Özkan sayesinde gerçekleşti.

Belediye Başkanı Rifat Özkan yoğun çalışma temposuna rağmen çocukların hayallerini gerçekleştirerek onları mutlu ediyor. Başkan Özkan yaptığı hane ziyaretlerinde itfaiye eri olmak isteyen 11 yaşındaki Yasin’i itfaiyeye davet ederek hayalinin gerçekleşmesini sağladı.

İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek itfaiye kıyafetini giyen minik Yasin itfaiye aracına binerek objektiflere poz verdi. Belediye Başkanı Rifat Özkan’la birlikte itfaiye binasını gezen Yasin hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Özkan’a sarılıp teşekkür etti.

Minik Yasin; “Büyünce hayalim itfaiye eri olmak. Belediye Başkanımız sayesinde itfaiye binasını gezdim, araçlara binerek inceleme fırsatı buldum. İtfaiyede olmak beni çok heyecanlandırdı. Hayalimi gerçekleştirdiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.