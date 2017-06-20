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20 Haziran 2017 08:45

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Ramazan’ın maneviyatını vatandaşımızla yaşıyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, on bir ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte her gün kapı kapı dolaşarak ev ziyaretleri yapıyor.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan,

20 Haziran 2017 08:45

Başkan Akdoğan gerçekleştirdiği çatkapı ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinliyor. İftar saatinden önce esnaf ve çatkapı ziyaretlerle vatandaşın yanında olan Akdoğan iftar saatinde de mahalle iftarlarında vatandaşla bir arada oluyor.


Çatkapı Ev Ziyareti


Göreve geldiği ilk günden bu yana halkla iç içe olan ve mesai kavramı tanımayan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, her gün iftar saati öncesi farklı mahallelerde çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşla bir araya geliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşı evlerinde ziyaret eden Akdoğan, vatandaşın talep, istek ve sorunlarını dinliyor, sorunların çözümü için anında ilgili birimlere talimat veriyor.


Çatkapı ziyaretlerde Başkan Akdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar.


Esnaf Ziyareti


Ramazan ayının gelmesiyle her gün şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, esnaf ziyareti yaparken vatandaşlarla da sohbet ediyor. Ziyaretler sırasında esnaf ve vatandaşın Ramazan Ayını kutlayan Başkan Akdoğan, onların istek ve taleplerini de dinliyor.


Amacımız Ramazan Ayının Maneviyatını Vatandaşımızla Birlikte Yaşamak


Akdoğan, ‘’ Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşımızla beraberiz. Esnaf ziyaretlerimizin yanında her gün farklı evlere çatkapı ziyaretler düzenliyoruz. Ziyaretlerdeki amacımız Ramazan ayının maneviyatını vatandaşımızla birlikte yaşamak. Bizleri evlerinde ağırlayan vatandaşımıza da teşekkür ediyorum’’ dedi.




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