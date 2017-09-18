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18 Eylül 2017 13:10

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan ilköğretim haftası mesajı

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayınladı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan ilköğretim haftası mesajı

18 Eylül 2017 13:10

Akdoğan mesajında ‘’Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin başarı ve heyecanlarının hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.


Eğitimin insanın kendisine, çevresine ve vatanına faydalı bireyler yetiştirilmesini ve toplumun kalkınmasını sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Başkan Akdoğan mesajında, ‘’Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyor olmasının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Çağdaş eğitim, toplumsal yaşamımızın şekillendirilmesinde, geleceğe yönelik adımlarımızın belirlenmesinde ve başarıya ulaşmamızda vazgeçilmez unsurdur. Çocuklarımız ve gençlerimizi iyi yetiştirsek, onlara ne kadar çok imkan sunarsak ülkemizin yarınları o kadar aydınlık olacaktır. Bu açıdan çocuklarımızı; üretken, çalışkan, sağlıklı, araştıran ve yorumlayan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin başarı ve heyecanlarının hayatları boyunca devam etmesini temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.’’ diye konuştu.




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