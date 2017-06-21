Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’dan Kadir Gecesi Mesajı

Tüm islam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutlayan Akdoğan, ‘’ Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum’’ dedi.

‘’Bu gece; Peygamberimize ilk vahyin geldiği, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir’’ diyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ’’ Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ diye konuştu.

Rahmet, merhamet ve mağfiretin bol bol yağdığı Kadir Gecesi’nde Yüce Mevla’dan bağışlanma dileyip, kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini belirten Başkan Akdoğan ‘’Manevi duyguların en üst seviyeye yükseldiği bu mübarek gecede yapılacak tüm duaların kabul olunmasını Cenab’ı Hak’tan niyaz ederim. On bir ayın sultanı Ramazan ayının vedası olan Kadir Gecesi’nin birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dostlukların artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bayram sevincini yaşamaya hazırlandığımız bu günlerde tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni kutluyor, bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum’’ şeklinde konuştu.