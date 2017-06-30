4Başkan Akdoğan, “Sayın valimizle son derece uyum içerisinde çalıştık’’ dedi.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın ev sahipliği yaptığı ve Grand Otel’de düzenlenen veda yemeği programına Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Garnizon Komutanı J. Albay İdris Tataroğlu, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek,İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek yöneticileri ve diğer davetliler katıldı.

‘Sayın valimizle uyum içerisinde çalıştık’

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yaptığı açılış konuşmasında son Valiler Kararnamesi ile merkez valiliğine görevine atanan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ile Niğde’de çok uyumlu bir dönem geçirdiklerini anlattı. Başkan Akdoğan, “Sayın valimizi tanıyan ve tanımayan herkes bu vedadan dolayı biraz buruk. Bundan sonrası için sayın valimizin hakkında hayırlı olan neyse onu temenni ediyorum. Niğde Belediye Başkanı olarak sayın valimizle son derece uyum içerisinde çalıştık. Hiçbir konuda anlaşmazlığa düşmedik. Sayın valimize bize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı şahsım ve belediye başkanlığımız adına teşekkürü bir borç bilirim. Sayın valimize ve gelecek olan valimize yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Niğde ve Niğdeliler benim için her zaman çok özel, unutmayacağım

Duygusal anlar yaşayan Vali Ertan Peynircioğlu ise konuşmasında ‘’Belediye başkanımıza bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Görev yaparken pek çok kesimle iyi ve sağlıklı ilişkiler kurmaya gayret ettim. Haktan adaletten ayrılmamaya gayret ettim. Rutin bir valilik düzeni kuramadık çünkü 15 temmuz hain darbe girişimi 6-7 ayımızın çok büyük bir kısmını heba etmiş oldu. Normal bir düzen olmadı. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız, kaymakamlarımız, daire amirlerimiz, sivil toplum örgütlerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niğde ve Niğdeliler benim için her zaman çok özel, hiçbir zaman unutmayacağım. Bugüne kadar ilimiz için, Niğde için ve Niğdeli hemşehrilerimiz için çalışan ve çalışmalarımda bana katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Niğdeli hemşehrilerime arzı veda ediyorum. Kapımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm hemşehrilerimize ardına kadar açık. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ailelerinizle birlikte huzur ve sağlık içinde bir hayat geçirmenizi temenni ediyorum.

Programda AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da bir konuşma yaparak, Niğde’ye kazandırdığı hizmetlerden dolayı Vali Peynircioğlu’na teşekkür etti.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, programın sonunda günün anısına Vali Ertan Peynircioğlu’na yün dokuma kilim hediye etti.

Bilindiği gibi 2016 yılında Niğde Valiliği’ne getirilen Ertan Peynircioğlu, son Valiler Kararnamesi ile merkez valiliği görevine atanmıştı.