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23 Haziran 2017 13:45

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajı

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 13:45

Başkan Akdoğan mesajında, Ramazan Bayramı’nın tüm dünyaya, sevgi, huzur ve barış getirmesini diledi.


Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, mesajında on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na da kavuşmuş olmanın mutluluğunu millet olarak yaşadıklarını belirtti. Bayramların dini ve milli duyguların en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu önemli günler olduğuna işaret eden Başkan Akdoğan, “Milletleri ayakta tutan ve güçlü kılan şuur, milli birlik ve beraberlik duygusudur. Kültürümüzde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst seviyeye çıktığı bayramın, millet olarak birlik ve beraberliğimizin taçlanmasına, ülkemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada yaşanan acı olayların son bulmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.


Daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdükleri Niğde’de mübarek Ramazan ayını, tüm vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde geçirerek, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, “Bu bayramın Niğdemiz, ülkemiz ve milletimiz için dostluğa, sevgiye, barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerilerimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice bayramlara hep beraber ulaşmamızı diliyorum” diye konuştu.




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