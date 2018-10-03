Niğde Belediye Başkanı Özkan, minibüste vatandaşları dinliyor

Her zaman halkın içinde olan bir belediye başkanı profili çizen Belediye Başkanı Rifat Özkan halkın takdirini topluyor.

Başkan Özkan sabahın erken saatlerinde belediye otobüsüne bindi, halkla sohbet edip sorunlarını ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Özkan; “Toplu taşıma araçlarımızı kullanarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri gözlemliyor hemşerilerimiz ile hemhal oluyoruz” dedi.

Keyifli süren yolculukta öğrenciler ve vatandaşlar Belediye Başkanı Rifat Özkan'a yaptığı hizmetlerden ve halkın içinde olmasından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.