Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Arıtma Tesisi Müjdesi

Belediye Başkanı Rifat Özkan göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetlerle bölgesinde adından sıkça söz ettiriyor, örnek olacak projelere imza atıyor. Yıllardır Niğde’nin önemli problemlerinden olan ve çeşitli konularda rahatsızlık veren Akkaya Barajı’ndaki sorunlar Belediye Başkanı Özkan’ın da girişimleriyle çözüme kavuşması için girişimler başlatıldı.

25 Temmuz 2018’de İller Bankasından alınacak destekle yeni bir arıtma tesisi ihalesinin yapılacağını söyleyen Başkan Özkan yapılacak tesisin modern ve teknolojik açıdan üst düzeyde olacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Rifat Özkan’dan Son Teknoloji Arıtma Tesisi Müjdesi

Göreve geldiği günden beri Niğde’nin geleceği için büyük önem taşıyan Atıksu Arıtma tesisi yapılması için çalışma ve görüşmelerde bulunan Belediye Başkanı Rifat Özkan; yeni atık su arıtma tesisinin de ihale aşamasına geldiği müjdesini verdi.

Sürdürülebilir ekonominin sürdürülebilir çevreyle mümkün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; "İnsanoğlu, doğadaki değişimlerin elbette sorumlusudur. Küresel iklim değişimi, su sorunu, doğal alanların tahribi, bizi koruma anlayışımızı ve yaşam biçimlerimizi gözden geçirmeye zorluyor. Yarınlar için doğayı korumak en asli görevimizdir. Koruduğumuz doğanın bizi de koruyacağını unutmamamız gerekir. Bu kapsamda çevremiz konusunda önemli görevlerimiz var. Niğde’mizde zaman zaman sorun teşkil eden arıtma konusunda büyük ve geniş kapsamlı bir arıtma tesisi oluşturmak için uzun süredir sürdürdüğümüz girişimlerimiz şükür olsun ki sonuç verdi. 25 Temmuz 2018 tarihinde İller Bankası tarafından Niğde Atıksu Arıtma tesisinin ihalesi yapılacaktır. " diye konuştu.

Niğde’ye büyük bir proje kazandırılacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Yeni yapılacak atıksu arıtma tesisi geniş kapsamlı olacak, günümüz teknolojisine uyumlu ve geleceğe dönük bir yatırım olacak. Son teknolojiyle arıtma yapacak çok geliştirilmiş büyük bir arıtma tesisi Akkaya Barajı yakınında yapılacak. Tesisimizin şimdiden ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kapsamda başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye ve bakanlık nezdinde girişimlerde bulunarak ilimize atıksu arıtma tesisinin kazandırılmasında katkı sağlayan AK Parti Niğde Milletvekillerimiz Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu’na ve Sayın Erdoğan Özegen’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.