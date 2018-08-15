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15 Ağustos 2018 16:35

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan çocuklara lunapark sürprizi

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaz döneminde Kuran eğitimi alan minikler için ücretsiz olarak lunapark eğlencesi düzenlemeye devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan çocuklara lunapark sürprizi

15 Ağustos 2018 16:35


Belediye Başkanı Rifat Özkan mahallelerde kurulan hizmet çadırında çocuklara verdiği lunapark eğlencesi sözünü tuttu. Başkan Özkan çocukların yaz tatillerini dolu dolu geçirmeleri için etkinliklere ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık 500 çocuğun doyasıya eğlendiği lunaparkta renkli görüntüler ortaya çıktı. Gondol, çarpışan oto ve atlıkarıncalarda doyasıya eğlenen minikler, lunapark eğlencesini sunduğu için Belediye Başkanı Özkan’a teşekkür ettiler.


Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sevinç ve mutluluklarına ortak olmak, eğlendirebilmek, boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve her şeyden önce biraz olsun stres atmalarını istiyoruz. Bu vesileyle şehrimizde bulunan öğrencilerimize Lunapark eğlencesi sunduk. Lunaparktan sonra Kent Ormanı’nda piknik yapmalarını sağladık. Sevgili çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.




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