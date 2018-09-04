Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan Hastane Yolu Açıklaması

Başkan Özkan; “Hastanede yıllardır yaşanan elektrik kesintilerinin artık çözüme kavuşması ve hastalarımızın tedavi için geldikleri hastanede sorunla karşılaşmaması için elektrik hattının yenilenmesine katkı sağlayarak yolların kazılmasına izin verdik. Çünkü hastanede ki yıllardır yaşanan elektrik kesintilerine müsaade edemeyiz artık. Can her şeyden kıymetlidir, insanımızın sağlığını düşünmemiz kadar doğal bişey ve önemli bir konu yoktur” dedi.

Vatandaşın elektrik kullanımında kesinti olmadan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Hastane önündeki çalışma bir ihtiyaçtan doğuyor. Vatandaşlarımızın, özellikle hastanemizin cihazlarını da çalışmasını sekteye uğratacak sık sık elektrik kesimleri oluyordu. MEDAŞ’la görüştüğümüzde oradaki kablo ve bağlantı sistemlerinin yeniden modernize edilmesi gerektiği, yer altına alarak daha güçlü kablolarla donatılması gerektiğini söylediler. Özbelde’de özellikle kapalı pazaryerimizden eski Fertek Yolu güzergahına kadar MEDAŞ çalışmasına bizde belediye olarak müsaade ettik ve yardımcı oluyoruz” dedi.

Göreve geldiğimizde vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi şehrin gece aydınlatılması için çalışıyoruz

Belediye Başkanı Özkan; “Aydınlatmalar, direkler yaptırıyoruz. Bu direklerinin tamamını belediye olarak biz karşıladık. MEDAŞ’a biz verdik ki bir an önce bunlar bitsin de daha iyi aydınlatılmış bir caddeye kavuşalım diye. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz hemen arkasından asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını devam ettireceğiz. Halkımızın elektrik kullanımında kesinti olmayacak. Bunu yaparken de halkımızın günlük yaşam durumunu çok tedirgin etmeden en kısa süre içerisinde bitirmenin gayreti içinde olacağız. Trafik akışının engellenmesi aksaması söz konusu olmadan hizmetler kısa sürede tamamlanacak” dedi.