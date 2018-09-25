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Niğde Belediye Başkanı Özkan'dan MHP İl Başkanlığı'na ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, MHP İl Başkanlığı görevine başlayan Cumali İnce’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, MHP İl Başkanlığı görevine başlayan Cumali İnce'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Rifat Özkan MHP İl Başkanı Cumali İnce'yi parti binasında ziyaret etti. İl teşkilatının da hazır bulunduğu ziyarette başkanlar ilimize dair fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Özkan göreve yeni başlayan Cumali İnce'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarılar diledi.


MHP İl Başkanı Cumali İnce ise Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti.

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