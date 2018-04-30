Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 13:07

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan POMEM Öğrencilerine destek

Niğde Belediyesi polis olmak için aileleriyle sınava birlikte gelen öğrencilere sınava girecekleri yerde ikramlarda bulunuyor.

Niğde Belediye Başkanı Özkan’dan POMEM Öğrencilerine destek

30 Nisan 2018 13:07


25 Nisan’da Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlayan çay ikramı 4 Mayıs Cuma gününe kadar sınav haftası boyunca devam edecek.


Niğde Belediyesi tarafından sınava girecek aday ve yakınlarına çay ikram edilerek ısınma ihtiyaçları gideriliyor.


Sınava girecek öğrencilere başarılar dileyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “22. Dönem Polis Eğitim Merkezi Başvuruları için şehrimizden ve şehir dışından katılan polis adayları ile bir araya geldik. Aday başvuru alanında adaylara belediye olarak çay ve çorba ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sınava girecek gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.


Belediyenin bu hizmetinden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren polis adayları ve aileler; “Sınav öncesinde dışarıda bekliyoruz. Niğde Belediyesi güzel bir hizmete imza atmış, bu hizmette emeği geçen başta Belediye Başkanı Rifat Özkan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyoruz” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç