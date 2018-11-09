Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milleti için 10 Kasım, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. Atatürk, Türk tarihine yön vermiş, ülkemizin geleceğine ışık tutmuş ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer ülkelere de örnek olmuştur. Onun öncülüğünde başlatılan ve günümüzde de sürdürülen bu ileri hamlelerle ülkemiz büyük bir değişim yaşamış, dünya devletleri arasında gücünü kanıtlamıştır. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürürken, ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığı ile geleceğe yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde bir kez daha rahmet ile anıyorum."