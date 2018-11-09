İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan:

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Özkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Türk milleti için 10 Kasım, bir matem günü olmaktan çok, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaşayacak olan Büyük Önder Atatürk'ü anma ve düşüncelerini anlama günüdür. Atatürk, Türk tarihine yön vermiş, ülkemizin geleceğine ışık tutmuş ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer ülkelere de örnek olmuştur. Onun öncülüğünde başlatılan ve günümüzde de sürdürülen bu ileri hamlelerle ülkemiz büyük bir değişim yaşamış, dünya devletleri arasında gücünü kanıtlamıştır. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürürken, ülkesini çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma azim ve kararlılığı ile geleceğe yürümektedir. Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine eriştirmek hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde bir kez daha rahmet ile anıyorum."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.