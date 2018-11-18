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Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan;

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri Derneği ve Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir Belediye Başkanı Rifat Özkan’ı makamında ziyaret etti.

İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri Derneği ve Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir Belediye Başkanı Rifat Özkan'ı makamında ziyaret etti.


Makam odasında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Özkan; “Ulvi bir göreviniz var. Görevlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başımızın tacısınız. Şehrimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ne güzel misafirlersiniz. Sizi ağırlamaktan çok memnunuz” dedi.


İç Anadolu Bölgesi Şehit Aileleri Derneği yöneticileri ise Belediye Başkanı Özkan'a hediye takdiminde bulundular.


Başkan Özkan misafirleri uğurlarken günün anısına içinde Niğde'ye dair eserlerin bulunduğu çanta hediye etti.

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