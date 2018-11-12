Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde Bizi, Biz Niğde'mizi Biliriz”

Başkan Özkan şehrin mahallelerini tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet ediyor, mahalle için yapılan hizmetleri ve hazırlanan projeleri anlatıyor.

Öğle namazını Selçuk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camiinde kılan Belediye Başkanı Rifat Özkan namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların bazıları Başkan Özkan'a sorunlarını iletirken bazıları da yapılan çalışmalardan, verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Özkan; “Niğde İçin Projelerimiz Hazır”

Sohbet sırasında Başkan Özkan, Selçuk Mahallesi için altyapıdan sokak düzenlemelerine, sokak hayvanlarından yeşil alanlara, spor tesisi ve park alanlarına kadar birçok konuda yapılan çalışmaları ve hazırlanan projeleri anlattı.

Vatandaşların sorunlarını bildiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Bütün Niğde'yi 25 mahalle sokak sokak, cadde cadde masaya yatırdık sorunlarını tespit ettik. Konuştuğumuz önemli konulardan biri de trafik. Dolayısıyla o sorunun çözümü de projesi de hazır. Niğde'nin sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Niğdelilerin isteklerini de çok iyi biliyoruz. 40 yıldır Niğde'deesnaflık yapan biri olarak şehrimi biliyor tanıyorum. Hep birdik hep iç içeydik zaten. Cenab-ı Allah nasip etti şehrime belediyecilikte de hizmet götürme imkanı verdi. Hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Yeşil alana ihtiyacınız var, sokak düzenlemelerine ihtiyacınız var. Bunların hepsi yapılacak. Bu konularda çalışmalarımız sürdürüyor. 4 yıllık belediye başkan yardımcılığım ardından, 1 yıllık belediye başkanlığım görevim boyunca istek ve talepleri, sorunları ve çözümleri, çok iyi analiz ettik” dedi.

Belediyecilikte Bilgi, Birikim, Tecrübe

Niğde ile ilgili olarak hazırlanan projelerden bahseden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, olabildiğince çok fonksiyonlu, mahallemize yakışır, yeni modern, birçok imkanlara sahip bir sosyal tesis inşa ettireceklerini belirterek, “Bu bizim sözümüzdür, yerine getireceğiz. Mahallemizi ilgilendiren ikinci müjde ise Selçuk için bir prestij cadde projemiz var. Yapılacak prestij cadde ile kanal boyu tamamen gezinti ve görselliğiyle çok farklı bir hale getirilecek. Cadde, vatandaşların rahat nefes alacağı modern, estetik, kullanışlı bir cadde haline gelecek. Diğer yandan Niğde'miz için dev bir yatırım gerçekleştirdik. Akkaya barajı bölgesine biyolojik arıtma tesisimizin inşaatı başlatılması için yer teslimimizi yaptık. İlgili firmaya inşaat bedelinin ilk taksitinin ödemesini Niğde Belediyesi olarak gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Özkan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla ve esnaflarla da sohbet etti.