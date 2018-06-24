Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu eşi Münevver Özkan ile birlikte kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ve eşi Münevver Özkan, Fertek Mesleki Eğitim Merkezi 1388 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen Belediye Başkanı Rifat Özkan, oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaştı, daha sonra hayırlı olması temennisi ile "Ya Allah, Bimillah" diyerek oyunukullandı.

Belediye Başkanı Özkan; gerçekleştirilen seçimlerin Niğde’ye ve tüm ülkemize hayırlara vesile olması dileyerek "Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah, güven, huzur içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Bugün, sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Milletimizin bu vermiş olduğu karara da hepimiz tabiyiz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, oy kullandığı okulun yanı sıra Niğde merkezdeki tüm sandık kurullarını da ziyaret ederek, sandık kurul başkanları ve üyelerine başarılar diledi.