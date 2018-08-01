Niğde Belediyesi 310 bin 580 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Belediyenin 2014 yılında başlattığı ‘Askıda Ekmek’ uygulamasında 373 bin 250 ekmek bağışlandığı ve 310 bin 580 ekmeği ihtiyaç sahibi ailelerin aldığını söyledi.

Niğde’de 9 noktoda bulunan Elektronik ‘Askıda Ekmek’ sisteminin türkiye’nin farklı il belediyelerine örnek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özkan, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız tek tek belirlenerek, hangi alanda ihtiyaçları varsa ona göre belediyemiz tarafından çeşitli yardımlar yapılıyor, Yakacaktan gıdaya, giyecekten maddi ve ayni yardımlara kadar belediyemizin imkanları ve yasal çerçeve içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

310 bin 580 ekmek ihtiyaç sahibi tarafından alındı

Özkan, “Askıda ekmek uygulamasını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızı buluşturan uygulama açısından önemli buluyoruz. Niğde genelinde 9 noktada olan Askıda Ekmek uygulamamamızda 373 bin 250 ekmek bağışlandı, 310 580 ekmek ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tarafından alındı. Mevcutta ise 25 bin 546 ekmeğimiz bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizdeki kimsesiz, düşkün, yetim, dul ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın hep yanında olduk, çeşitli projelerle insanlarımızı kucakladık. Belediye olarak doğumdan ölüme kadar insanımızın yanındayız. Özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımızı hassasiyetle yapıyoruz” diye konuştu.