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07 Ağustos 2018 14:55

Niğde Belediyesi 5 ayda 40 bin ton asfalt sererek rekor kırdı

Niğde Belediyesi, sadece 5 ayda yaklaşık 40 bin ton asfalt dökerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Niğde Belediyesi 5 ayda 40 bin ton asfalt sererek rekor kırdı

07 Ağustos 2018 14:55


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan göreve geldiği günden bu yana belediyeciliğin her alanında olduğu gibi üstyapı olarak asfaltlama sezonunda da rekor kırdı. Yollar, cadde ve sokaklara toplam 40 bin ton asfalt döküldü.


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan asfaltlama çalışmasının son 5 ayda sürekli artan bir trend yakaladığını belirterek; “Niğde Belediyesi olarak sadece 5 ayda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, yaklaşık 40 bin ton asfalt çalışması yaparak tüm zamanların rekorunu kırmış oldu” dedi.


Çalışmaların sürekli artarak devam edeceğini ve Niğde’de asfaltsız tek bir sokak kalmayacağını ifade ederek; “Niğde’mizi modern ve marka bir şehir haline getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için ve halkımızın yaşamını kolaylaştıracak çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.




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