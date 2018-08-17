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17 Ağustos 2018 14:24

Niğde Belediyesi bayrama hazır

Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hizmetlerin aksamaması için tüm tedbirleri aldı.

Niğde Belediyesi bayrama hazır

17 Ağustos 2018 14:24

Rutin hizmetlerin devam etmesi için belediyenin ilgili birimlerindeki personel Kurban Bayramı süresince nöbet usulüyle görev başında olacak.


Vatandaşların olası şikayetlerine cevap verebilmek ve halkın Kurban Bayramı’nı sorunsuz geçirmesi için Niğde Belediyesinin bazı birimleri bayramda da mesai yapacak.


Bayramda meydana gelebilecek su ve kanalizasyon arızalarına karşı nöbetçi ekiplerin hizmet vereceği Niğde Belediyesinde, itfaiye, zabıta, cenaze hizmetleri ve temizlik işleri ekipleri de günlük çalışmalarını ara vermeden sürdürecekler. Belediye önü ve Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Yerleşkesi karşısındaki akıllı vezneler 7/24 hizmet vererek vatandaşların su yüklemesi sağlanacak. Kurban Bayramı’nın üçüncü gününden itibaren Hıdırlık Mevkii üzerindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali’nden de su yüklemesi yapılacak.


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kurban Bayramı süresince Niğde Belediyesinin, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi. Başkan Özkan bayram tatili boyunca hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı. Özkan; “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşımızın daha huzurlu ve daha rahat bir bayram geçirebilmeleri açısından belediye olarak nöbet esasına göre ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek’’ dedi.




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