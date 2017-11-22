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22 Kasım 2017 09:18

Niğde Belediyesi ekipleri kar yağışına hazır

Niğde Belediyesi olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için karla mücadelede son hazırlıklarını tamamladı.

Niğde Belediyesi ekipleri kar yağışına hazır

22 Kasım 2017 09:18


Son teknolojiyle donatılmış modern bir araç filosuyla vatandaşın sorunsuz bir kış geçirmesi için bekleyen Niğde Belediyesi teyakkuzda. Niğde Belediyesi bu yılda hazırlıklarını tamamlayarak birçok önlem aldı.


Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kar yağışına karşı ekiplerin mücadeleye başlayacağını belirterek, “Türkiye’de hava şartlarının kış mevsimine geldiği bugünlerde Niğde Belediyesi olarak kar yağışlarına karşı mücadelede son hazırlıklarımızı yaptık. Biz de Niğde Belediyesi olarak her an mevsim şartlarına hazırız’’ şeklinde konuştu.




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