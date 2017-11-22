Niğde Belediyesi ekipleri kar yağışına hazır

Son teknolojiyle donatılmış modern bir araç filosuyla vatandaşın sorunsuz bir kış geçirmesi için bekleyen Niğde Belediyesi teyakkuzda. Niğde Belediyesi bu yılda hazırlıklarını tamamlayarak birçok önlem aldı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kar yağışına karşı ekiplerin mücadeleye başlayacağını belirterek, “Türkiye’de hava şartlarının kış mevsimine geldiği bugünlerde Niğde Belediyesi olarak kar yağışlarına karşı mücadelede son hazırlıklarımızı yaptık. Biz de Niğde Belediyesi olarak her an mevsim şartlarına hazırız’’ şeklinde konuştu.