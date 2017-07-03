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03 Temmuz 2017 14:44

Niğde Belediyesi Gönül Kapısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Niğde Belediyesi tarafından üç yıl önce şehre kazandırılan Gönül Kapısı market ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Niğde Belediyesi Gönül Kapısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor

03 Temmuz 2017 14:44

Hizmet çeşitliliği 40’ın üzerinde olan Gönül Kapısı markette ev ihtiyaçlarının dışında gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafeti de bulunuyor.


Giysiden ayakkabıya, kırtasiye malzemesinden gıda ürünlerine, gelinlikten ev eşyasına kadar çeşitli ürünleri ihtiyaç sahibine ulaştıran Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gönül Kapısı Market açıldığı günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşı sevindiriyor, ücretsiz alışverişin keyfini yaşatıyor. Tarihi Bedesten çarşısındaki Gönül Kapısı market 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden ürünleri ihtiyaç sahibinin beğenisine sunuyor.


Bu Markette Yok Yok


Gönül Kapısı market evlenecek çiftlerin ve sünnet olacak çocukların maddi durumdan kaynaklanan nedenlerden dolayı alamadıkları gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafeti gibi birçok ihtiyacını da ücretsiz olarak gideriyor.


İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Yanındayız


Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Niğde Belediyesi’nin modern kent olma yolundaki mega projelerini hayata geçirirken, sosyal ve kültürel etkinliklere de ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Akdoğan, ‘’ Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen yardıma muhtaç aileler adına tüm hassasiyetler gözetilerek düzenlenen NİĞKART’la vatandaşımız istediği gibi Gönül Kapısı’ndan alışveriş yapabiliyor. Hanelerin ekonomik durumuna göre kartlarına yüklediğimiz puanlarla tüm ihtiyaçlarını para vermeden Gönül Kapısı marketimizden temin edebiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda her türlü kolaylığı sağlıyor, gıdadan, kömüre, giyim malzemesinden, eğitim yardımlarına, asker ailelerine yapılan para yardımından öğrencilere verilen burslara kadar pek çok alanda ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz’’ dedi.


Bilindiği gibi Gönül Kapısı market geçtiğimiz aylarda tarihi Bedesten çarşısına taşınmıştı.




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