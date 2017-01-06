Niğde Belediyesi Halep’e 8 yardım TIR’ı gönderdi

Niğde Belediyesi’nin Halep’teki insanlık dramından mağdur olanlar için düzenlediği kermesten elde edilen yardımlardan oluşan 8 tır, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’ndan dualarla uğurlandı. Yardım tırlarını uğurlayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, “Halep’te insanlık ölmesin, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye bu kermesi düzenledik” dedi.

Niğde Belediyesi’nin, Niğde Kültür, Eğitim Gelişim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’yle birlikte, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi’nde düzenlediği “Halep’e Yardım Kermesi’ne” vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 27 Aralık’ta başlayan kermeste gıdadan giyeceğe, çocuk mamasından meyve suyuna, undan patates ve soğana kadar yaklaşık 8 tır dolusu yardım toplandı.

Toplanan yardımlar, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen törende, dualarla uğurlandı. Halep’te mağdur olan insanlar için toplanan yardımlardan oluşan 8 tırı, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve protokol üyeleriyle birlikte uğurlayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Küçük çaplı da olsa, “Niğde’deki ihtiyaç sahipleri varken Halep’e neden yardım yapılıyor” şeklinde eleştiriler olduğuna değinen Başkan Akdoğan, “Biz bu kermesi, insanlık ölmesin, çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diye düzenledik. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizim ecdadımız 7 kıtada at koştururken hangi inanca sahip olursa olsun herkese yardım etmiştir. Bizde aynı yoldan yürüyerek başımızdaki belaları yaptığımız yardımlar sayesinde savuyoruz’’ dedi.

Niğde Belediyesi olarak Niğde’de ihtiyaç sahibi olan herkese yardım yaptıklarının da altını çizen Başkan Akdoğan, “ Niğde’de ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı oluyoruz. Bu yardımlarımız Ramazan ayına mahsus değil, biz 12 ay esasına göre bu desteğimizi sürdürüyoruz. Sadece Niğde merkezdeki değil ihtiyaç sahibi tüm köy ve kasabalardan gelen vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar yardım ediyor, el uzatıyoruz. Niğde Belediyesi olarak ihtiyaçlarını gidermek için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ise Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin uzak coğrafyalarda yaşayan mazlumlara da maddi, manevi ve diplomatik desteği her zaman verdiğini vurguladı. Vali Peynircioğlu, “Zulüm altında yaşayan insanlar Türk Milleti’nden yardım bekliyor. Biz de millet olarak uzatılan o eli sahipsiz bırakmıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda düzenlenen törene Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İlçe Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.