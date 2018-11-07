Niğde Belediyesi hastane içerisinde yolları asfalt yaptı

Mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan ve Niğde için durmaksızın çaba sarf eden Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın taleplerini bir bir yerine getiriyor. Bu kapsamda Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişine asfalt atılarak yolun daha düzenli hale getirilmesi sağlandı.

Bütünlüğü bozulmuş ve sürekli toz olan ve sedyede hastaların gitmesini engelleyen hastane bahçesi içerisindeki yollar Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın talimatlarıyla asfaltlanarak yeni bir görünüme kavuştu.

Asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Özkan; “Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüs alanının araç yollarını Niğde Belediyesi olarak asfaltladık. Niğde ve çevresinden günlük yüzlerce hasta ve hasta yakınının uğradığı hastane çevresinde yaptığımız asfaltlama çalışmaları hayırlı olsun. Bu vesileyle de tüm hastalarımıza şifa diliyorum” dedi.