Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı ilaçlandı

Onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımının gerçekleştiği hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin'in konuya dair yaptığı açıklamasında; “Niğde Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü olarak hayvanlardan hayvanlara bulaşan ve hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz birçok hastalık etkeni için, her hafta hayvan pazarı ilimizde kurulmadan önce özel ekipman ve dezenfektan maddelerle Niğde Belediyesi hayvan pazarını ilaçlamaktadır. Hastalıklar içinde Şap, kriptosporidyum, Brusella ve Tüberküloz başı çekmektedir. Kullanılan dezenfektanlar vatandaşların sağlığı için güvenlik indeksleri en yüksek ürünlerdir” dedi