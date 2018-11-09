İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarı ilaçlandı

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.


Onlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım-satımının gerçekleştiği hayvan pazarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Veteriner İşleri Müdürü Tunç Bilgin'in konuya dair yaptığı açıklamasında; “Niğde Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü olarak hayvanlardan hayvanlara bulaşan ve hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz birçok hastalık etkeni için, her hafta hayvan pazarı ilimizde kurulmadan önce özel ekipman ve dezenfektan maddelerle Niğde Belediyesi hayvan pazarını ilaçlamaktadır. Hastalıklar içinde Şap, kriptosporidyum, Brusella ve Tüberküloz başı çekmektedir. Kullanılan dezenfektanlar vatandaşların sağlığı için güvenlik indeksleri en yüksek ürünlerdir” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.