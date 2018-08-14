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14 Ağustos 2018 08:19

Niğde Belediyesi Hizmet Çadırı İnönü Mahallesi’nde

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için uygulamaya koyduğu hizmet çadırının bu haftaki adresi İnönü Mahallesi oldu.

Niğde Belediyesi Hizmet Çadırı İnönü Mahallesi’nde

14 Ağustos 2018 08:19


Belediye Başkanı Rifat Özkan makamı vatandaşın ayağına taşıyarak halkının sorunlarıyla bizzat kendisi ilgileniyor. Daha önce üç farklı mahallede kurulan hizmet çadırı bu hafta İnönü Mahallesi Behzat Ecemiş Parkı’nda vatandaşın hizmetine sunuldu.


Halkımızın hizmetkarıyız diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşı hizmet çadırına davet etti. Başkan Özkan; “İnönü Mahallesi Muratevler mevkiinde açtığımız hizmet çadırımızda mahalle sakinlerimizi dinliyor taleplerini yerine getirmenin gayreti içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm mahalle sakinlerimizi hizmet çadırımıza bekliyoruz” dedi.




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