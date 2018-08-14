Niğde Belediyesi Hizmet Çadırı İnönü Mahallesi’nde

Belediye Başkanı Rifat Özkan makamı vatandaşın ayağına taşıyarak halkının sorunlarıyla bizzat kendisi ilgileniyor. Daha önce üç farklı mahallede kurulan hizmet çadırı bu hafta İnönü Mahallesi Behzat Ecemiş Parkı’nda vatandaşın hizmetine sunuldu.

Halkımızın hizmetkarıyız diyen Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşı hizmet çadırına davet etti. Başkan Özkan; “İnönü Mahallesi Muratevler mevkiinde açtığımız hizmet çadırımızda mahalle sakinlerimizi dinliyor taleplerini yerine getirmenin gayreti içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm mahalle sakinlerimizi hizmet çadırımıza bekliyoruz” dedi.