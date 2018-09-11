Niğde Belediyesi Hizmet Çadırı Şahinali Mahallesinde

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için uygulamaya koyduğu hizmet çadırının bu haftaki adresi Şahinali Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Parkı oldu.

Taleplerin birebir alındığı hizmet çadırında belediye hizmet birim müdürleri ekipleri yönlendirerek sorunların çözülmesini sağlıyor.

Şahinali mahallesindeki hizmet çadırına hemşerilerini davet eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı çözmek amacıyla kurduğumuz hizmet çadırımızda yerinde hizmet yerinde çözüm için Şahinali Mahallesi Recep Yazıcıoğu Parkında mahalle sakinlerimizle bir araya geliyoruz” dedi.