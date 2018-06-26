Niğde Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı çalışma planı hazırlayan Niğde Belediyesi; yeşil alan, çöp bidonları, sokakları, gölet ve bataklık alanları haşereye karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Temizlik faaliyetleri Belediyemizin öncelik verdiği konulardan biridir. Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın rahat bir yaşam sürdürebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alarak düzenli bir çalışma programı ile halkımızın sağlığı için çalışıyorlar” dedi.