Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 12:48

Niğde Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Niğde Belediyesi halkın sinek ve sivrisinekten uzak huzurlu bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Niğde Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

26 Haziran 2018 12:48


Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı çalışma planı hazırlayan Niğde Belediyesi; yeşil alan, çöp bidonları, sokakları, gölet ve bataklık alanları haşereye karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor.


Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Temizlik faaliyetleri Belediyemizin öncelik verdiği konulardan biridir. Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın rahat bir yaşam sürdürebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alarak düzenli bir çalışma programı ile halkımızın sağlığı için çalışıyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç