Eğitim almak isteyenler, İtfaiye Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Araç parkındaki modernizasyonu ile dikkat çeken ve son model araçları bünyesine katan Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, personel eğitiminin yanı sıra kamu görevlileri ve vatandaşlara da yangına müdahale ve ilkyardım eğitimleri veriyor.

Daha önce 38 ayrı kamu kurum ve kuruluşunda yangına müdahale eğitimi veren Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, eğitim seferberliğinde rotayı vatandaşlara çevirdi. Tüm vatandaşları yangınların önlenmesi ve olası yangınlara müdahale konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan İtfaiye Müdürlüğü, “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” kapsamında, apartman görevlileri ve yöneticileri dahil isteyen tüm vatandaşlara eğitim verecek. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte verilecek eğitime katılmak isteyenler Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nce konuyla ilgili yapılan açıklamada yangın ve doğal afetler konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizdeki bütün konutlarda görevli, yönetici ve isteyen tüm halkımıza sözlü anlatım, görsel ve uygulamalı yangına müdahale eğitimi verilecektir” denildi.