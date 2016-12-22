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22 Aralık 2016 15:04

Niğde belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 mesaide

Niğde belediyesi karla mücadele ekipleri 7/24 mesaide

22 Aralık 2016 15:04

İki gündür yağan ve şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için Niğde Belediyesi ekipleri şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehirde adım adım çalışma yürüten ekipler ulaşımı elverişli hale getiriyor.
Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin en ücra noktasından en işlek caddesine kadar olan tüm yollarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yürütüyor. Şehir içerisinde herhangi bir sorunun yaşanmaması için Niğde Belediyesi karla mücadele ekipleri 3 vardiya şeklinde 24 saat mesai yapıyor. Bir yandan buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yapılırken diğer yandan da kaldırımlarda ATV ile solüsyon çalışması yapılıyor.
Karla mücadele çalışmalarında ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Yağsa da temizlemesi bize düşse diye beklediğimiz kar çok şükür yağdı. Ekiplerimiz de 24 saat görevlerinin başında olarak çalışmalarını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.’’ ifadelerine yer verdi.
Öte yandan şehir genelinde buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 360 ton tuz ve 150 ton solüsyon hazır bulunuyor.
Niğde Beyaza Büründü
Niğde’de iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece boyunca devam eden kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilmesi öğrencileri sevindirdi. Ağaçların, kış çiçeklerinin ve binaların karla kaplanmasıyla muhteşem kar manzaraları oluşurken Niğde’de adeta kartpostallık görüntüler oluştu.



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