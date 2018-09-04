Niğde Belediyesi Kültür Gezileri Devam Ediyor

Çocukların yaşadıkları şehrin tarihi eserlerini gezip bilgi edinmeleri gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan her hafta sonu geziye giden çocukları bizzat kendisi uğurluyor. Bu haftaki gezi kapsamında çocuklar aileleriyle birlikte Niğde müzesi, Niğde Kalesi ve Alaaddin camii, Cullaz Sokak, Kadıoğlu Sokak, Gümüşler Manastırı, Ulukışla Merkez, Öküz Mehmet Paşa Külliyesi, Çiftehan ve Çamardı Emli Vadisi Demirkazık’ı gezme fırsatı buldu.

Çocuklarla gezi öncesi bir araya gelen ve onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Çocuklarımıza şehrimizin kültürel değerlerini ve tarihi eserlerini tanıtmak için kültür gezilerimize devam ediyoruz. Bu hafta gezimize katılan misafirlerimizi uğurlayarak keyifli bir gezi geçirmeleri temennisinde bulunduk” dedi.