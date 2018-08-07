Niğde Belediyesi Millet Kıraathanesi Açılıyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan her kesime hitap eden çalışma ve hizmetleriyle vatandaşın takdirini kazanıyor. Bu kapsamda Özbelde Mevkii’nde Kızıl Elma Parkı içerisinde Millet Kıraathanesi ve Gençlik merkezi vatandaşın hizmetine sunulacak.

8 Ağustos Çarşamba (yarın) 19.00’da Özbelde Kızılelma Parkında açılışı yapılacak olan Millet Kıraathanesi’ne Niğde’de yaşayan herkesi davet eden Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Niğde’miz için çalışmaya vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu projeyi çok benimsedik ve Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Millet kıraathanelerimizi diğer mahallelerimizde de açarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.