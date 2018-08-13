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13 Ağustos 2018 15:28

Niğde Belediyesi Parkları Dezenfekte Ediyor

Niğde Belediyesi, çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak adına, parklardaki oyun guruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Niğde Belediyesi Parkları Dezenfekte Ediyor

13 Ağustos 2018 15:28


Niğde Belediyesi yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye, bölgesine örnek olmaya devam ediyor. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın talimatıyla başlayan uygulamada çocukların sıkça vakit geçirdiği parkların dezenfekte edilmesi sağlanıyor.


Çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, parklardaki çocuk oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarının başladığını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Anne ve babaların hijyen konusunda endişe ettiği parklardaki çocuk oyun guruplarını daha temiz hale getirmek için önemli bir çalışma başlattık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yürütülen uygulama kapsamında çocuklarımızın kullandığı oyun grupları dezenfekte ediliyor. Yaz aylarında daha çok sokaklarda, parklarda oynayan çocuklarımız, temizliğine özen gösterdiğimiz parklarımızdaki oyun gruplarında hijyen endişesi olmadan dolu dolu vakit geçirebilirler” dedi.




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