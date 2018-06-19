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19 Haziran 2018 13:38

Niğde Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor

Niğde Belediyesi modern dokunuşlarla şehrin çehresini büsbütün değiştiriyor.

Niğde Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor

19 Haziran 2018 13:38


Belediyeciliğin her noktasında hizmet üreten Niğde Belediyesi şehrin estetik dokusunu canlandırmaya devam ediyor.


Niğde Belediyesi şehrin önemli caddeleri arasında yer alan Paşakapı Caddesi’nde yenileme çalışması başlattı.


Aydınlatmalarla şehre yeni bir soluk geldiğini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Sokaklar şehirleri yaşatan ana unsurlar arasında yer alıyor. Yaptığımız çalışmayla bu sokağımızın mevcut potansiyelini daha da artıracağız. Kente estetik bir değer katarak, görsel bir zenginlik oluşturacak bu çalışma hem esnafımıza, hem de hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.




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