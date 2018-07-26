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26 Temmuz 2018 09:06

Niğde Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile atık israfını en aza indirecek

Niğde Belediyesi ‘Temiz Çevre Temiz Gelecek’ sloganıyla başlattığı sıfır atık projesine verdiği destek günden güne büyüyor.

Niğde Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile atık israfını en aza indirecek

26 Temmuz 2018 09:06


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ’Sıfır Atık Projesi’ne Niğde Belediyesi büyük destek veriyor.


Kağıt, evsel yağ, cam şişe, pet şişe, atık pil, atık elektronik, bayat ekmek ve daha bir çok konuda geri dönüşüm projeleri yaptıklarını hatırlatan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Sıfır Atık projesi kapsamında geri dönüşümde yeni bir aşamaya geçtiklerini kaydetti.


Projenin 15 gün önce hayata geçirildiğini ve 15 günde 500 kilo atık elde edildiğini söyleyen Başkan Özkan; “Sıfır Atık projesi ile israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi hedefleniyor. Atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim sistemini uyguluyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atık miktarının en aza indirilmesini hedefliyoruz” dedi.




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