Niğde Belediyesi Sosyal Belediyecilikte sınır tanımıyor

Her yaş grubuna yönelik hizmetler vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

Amaçlarının şehre ve hemşehrilerine hak ettiği hizmetleri sunmak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın takdiriyle çıktığımız yolda onların da desteğiyle Niğde'mize önemli hizmetler yaptık. Fiziki Belediyecilik kapsamında alt yapı, asfalt, kaldırım ve bir çok üst yapı hizmeti önemli projelere imza attık. Son bir yıl içerisinde görevi devraldığımızda yarım kalan projelerin tamamlanmasını sağladık. En önemlisi de yıllardır bir türlü yapılmayanı yaptık. Akkaya Barajının yanına biyolojik arıtma tesisi kurulmasını sağlıyoruz. Rekor üstüne rekor kırarak fiziki anlamda şehrimizin tüm eksiklerini tamamladık. Bunun yanında çok önem verdiğimiz Sosyal Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kısacası 7'den 70'e tüm hemşerilerimize yönelik hizmetler yaptık. Belediyecilikte edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübe ile durmadan yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bir ‘Allah razı olsun' duası her şeye değer"

Sosyal belediyecilik kapsamında yapılan hizmetlerin en değerli hizmetleri olduğunu belirten Rifat Özkan; “İnsana dokunan hizmetler bizim için çok önemlidir. Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliği bizim için önemli. Bizde bu belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirdik. Bir çocuğun yüzündeki mutluluk, bir gencin geleceğe umutla bakması, bir yaşlımızın evladı gibi sarılması, bir engelli vatandaşımızın sevgisi, tüm bunların ışığında bir ‘Allah razı olsun' duası her şeye değer. Bu anlamda sosyal belediyecilik kapsamında yürüttüğümüz hizmetlerimizin takdir görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Tüm hemşehrilerimize bize olan destek ve olumlu düşünceleri için teşekkür ediyor, hizmet aşkıyla bu yolda aynı düsturla yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Niğde bizi biz Niğde'mizi çok iyi biliriz. Niğde'miz için en iyiye, en güzele ulaşma gayretimiz devam etmektedir. AK belediyecilik noktasında yapılan hizmetlerimiz ortadadır” dedi.