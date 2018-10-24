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Niğde Belediyesi temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Niğde Belediyesi şehirdeki rutin temizlik çalışmalarına devam ederken caddeleri de özenle temizliyor.


Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezi başta olmak üzere Niğde'nin dört bir yanında hummalı bir çalışma sürdürüyor.


Niğde Belediyesi'nin gayretli çalışmalarıyla daha temiz bir Niğde için hizmetler şehir genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla mahallelerde de köşe bucak kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Belediyemiz temizlik ekiplerince cadde ve sokaklarımızda toplu ve rutin temizliklerimizi sürdürüyor şehrimizin güzelliğini ön plana çıkartıyoruz” dedi.

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