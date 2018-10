Niğde Belediyesi Türk bayrağı dağıttı

Esnafa ve vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak dağıtan Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, Cumhuriyetin ilanının 95. yılı münasebetiyle düzenlenecek kutlama programlarının yanı sıra, Niğde Belediyesi olarak halkımıza Türk Bayrağı dağıtarak, caddelerimizin bayraklarla donatılmasını istedik" dedi.

Niğde Belediyesi olarak milli ve dini bayramlarda her zaman duyarlı olduğunun altını çizen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile esnafımıza ve vatandaşlarımıza bayrak dağıttık. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde de her yerde bayrağımızı görmek istiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımıza bayrağımızı dağıttık. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.