Niğde Belediyesi ücretsiz bilgisayar kursu veriyor

Niğde Belediyesi, yetişkinlere yönelik bilgisayar kursu açtı. Kursta, iş arayanlar bilgisayar öğrenerek avantaj sağlarken, ev hanımları da çağın yeniliklerini benimseyerek kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Özbelde Mevkii'nde hizmet veren Millet Kıraathanesi'nde yapılan bilgisayar kursunda 18 kursiyer 6 hafta boyunca bilgisayar eğitimi alacak.

Kurs sonunda kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Hem yetişkinler hem gençlerimiz ve hem de çocuklarımıza çeşitli alanlarda eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde yeni iş imkanlarının önünü açmış oluyoruz. Kurslarımıza halkımızın ilgisi de çok yoğun. Her kurs başlangıcında yüzlerce başvuru alıyoruz. Vatandaşlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kurs sonunda alacakları sertifikayla kursiyerlerimiz iş bulma noktasında da kolaylık olacaktır” dedi.

Bilgisayar kursuna gelen kursiyerler, daha önce ileri düzeyde bilgisayar kullanmasını bilmediklerini ifade ederek; “Niğde Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kursa yazıldık. Burada belirli programları öğreniyoruz. Bunlar ileriki dönemlerde iş hayatımızı da ciddi bir şekilde etkileyecek. Hocamız da bizimle ciddi manada ilgileniyor. Bu kurs sayesinde büyük bir engeli ortadan kaldıracağımızı düşünüyoruz. Bu kurslar özel eğitim merkezlerinde ücretli verilirken, biz bu eğitimi Niğde Belediyesi sayesinde hiçbir ücret ödemeden alıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Niğde Belediye Başkanımız Sayın Rifat Özkan'a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.