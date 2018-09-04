Niğde Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Açılıyor

Belediye Başkanı Rifat Özkan şehre yeni projeler kazandırmanın yanı sıra tamamlattırdığı projeleri de bir bir hizmete açıyor.

Eski Terminal mevkiinde eski binalara hizmet veren Hal Kompleksi yeni, modern, geniş ve hal esnafının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanarak Hıdırlık Mevkii’ne taşındı.

6 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da açılışı yapılarak faaliyete girecek hal kompleksi; 57 bin metrekare arazi üzerinde inşa edildi. Yeni Hal Kompleksi 8 bin750 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Sosyal tesis, idari bina, 8 bloktan oluşan ve modern yapıda inşa edilen komplekste her biri 153 metrekareden oluşan 48 adet işyeri bulunuyor. İşyerlerinin içinde dinlenme odaları, lavabo, duş ve yazıhaneler yer alıyor.

Yeni Hal Kompleksi’nde araç parkı konusunda sorun yaşanmaması için de 76 araçlık açık otopark bulunuyor.

Yaş Sebze ve Meyve Hali’nin açılışı için 6 Eylül Perşembe günü saat 9.30’da vatandaş için ücretsiz olarak belediye önünden 4 adet otobüs kalkacağını söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan hal kompleksinin Niğde’ye şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özkan; “Hal sektörü esnafımıza büyük katkılar sunacak yeni kompleksimiz açılıyor. Ülkemizin en modern hal tesislerinden biri ortaya çıkıyor. İnşallah hal ile sadece şehrimize değil, tüm bölgeye hizmet sunacağız. Yeni hal tesisinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.