Niğde Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla yaklaşık 2 ay sürecek olan yaz spor okullarının açılışına AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Yaz Spor Okulları’na kayıt yaptıran öğrencilerle veliler katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada sporun her türlüsüne destek verdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Yaz Spor Okullarında 4 ayrı branşta kurs verileceğini söyledi. Başkan Akdoğan, "Her sene olduğu gibi bu yıl da Niğde Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz dönemlerinde sporla ilgilenmeleri için düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları’nı açıyoruz. Yaz spor okullarımızla, çocuklarımızın hem yaz tatillerini iyi değerlendirmelerini sağlamak hem de onların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımız hangi spor dalına yatkınsa o branşta eğitim vererek sporu sevdirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Yüzmeye yoğun ilgi

Yapılan başvurular arasında en fazla talebin yüzme branşında olduğunu söyleyen Başkan Akdoğan, "Yaz spor okullarımızda futbol, basketbol, tekvando ve yüzme yer alıyor. Bu sene en fazla talep yüzmeyle ilgili. Şu ana kadar 222 öğrencimiz yüzme kursuna kayıt yaptırmış, futbola 120, basketbol 74, tekvando 64 olmak üzere 480 çocuğumuz yaz spor okullarından faydalanacak. Açılıştan sonra gelen çocuklarımızın da kaydını alıyoruz. Kayıtlarımız hala devam ediyor" diye konuştu.

Kadromuzu yeniledik

Konuşmasında Niğde Belediyespor’a da değinen Akdoğan, Niğde Belediyespor’ un hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan önümüzdeki günlerde Niğde Belediyespor’un iki ayrı kamp döneminin olacağını da kaydetti. Akdoğan, "Bu sene 12 futbolcu transfer ederek hem kadromuzu yeniledik hem de takımımızın güçlenmesini sağladık. Niğde Belediyespor bu sene başa güreşecek takımlardan bir tanesi" şeklinde konuştu.

Amatör spor kulüplerine destek veriyoruz

Yaz Spor Okulları’nın açılışında yaptığı konuşmada tüm amatör spor kulüplerine destek verdiklerini belirten Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak köy, kasaba, ilçe ayırt etmeden amatör kulüplerimizin tamamına yasaların öngördüğü şekilde destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ise yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Akdoğan’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Niğde Belediyesi çeşitli alanlarda çok güzel hizmetler yapıyor. Gençlerimizi sporla buluşturan ve her zaman amatör spora destek olan belediyemiz var. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Faruk Akdoğan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yaz Spor Okulu’na kayıt yaptıran öğrencilere seçtikleri branşların formalarını dağıtan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.