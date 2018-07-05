Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 08:50

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor

Niğde Belediyesi, bölgenin en modern hal komplekslerinden birini şehre kazandırıyor.

Niğde Belediyesi Yeni Hal Kompleksi hizmete giriyor

05 Temmuz 2018 08:50

Sosyal tesis, idari bina ve 8 blok halinde Hıdırlık Mevkii’nde inşa edilen Hal Kompleksi açılış için gün sayıyor.


Yaş sebze ve meyve ticaretinin daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için şehre kazandırılan modern hal kompleksi Hıdırlık Mevkii’nde hizmet vermeye başlayacak. Hal esnafının tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan kompleks esnafın büyük beğenisini kazanacak.


Niğde ve Niğdeliler için durmaksızın çalışacaklarını her fırsatta vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Talebin artacağı, üreticinin kazanacağı, sektör esnafımızın kaliteli hizmet sunacağı örnek bir tesis ortaya çıktı. Bölgenin en modern halinin şehrimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç