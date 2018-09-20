Niğde Belediyesinden 300 haneye bebek ziyareti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın eşi Münevver Özkan Hanımefendi yeni çocuk sahibi olan ailelere giyim, bakım ve temizlik malzemelerinden oluşan “Hoş geldin Minik hemşehrim” çantasını hediye ediyor. Hoşgeldin minik Hemşehrim çantasının içerisinde battaniye, zıbın takımı, ateş ölçer, emzik, ıslak mendil ve şampuan bulunuyor.

Proje kapsamında 300 haneye ziyaret gerçekleştiren Münevver Özkan Hanımefendi ikiz ve üçüz bebek ziyaretleri de yaptığını söyleyerek 317 bebeğe ulaşıldığını belirtti. Münevver Özkan Hanımefendi; “Vatandaşlarımızın gönül kapılarını aralayarak, her zaman yanlarında olup gerekli desteği sunmayı önemli bir vazife olarak görüyoruz. İstiyoruz ki hemşerilerimizle birlikte olalım. Vatandaşımızın her yerde neşesini, hüznünü paylaşalım. Çok şükür hemşerilerimizle gönül köprülerimiz sağlam. Rabbim yavrularımıza hayırlı ömürler versin, sağlık ve sıhhatli büyüsünler inşallah” dedi.