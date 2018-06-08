Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 18:38

Niğde Belediyesinden Bayram Temizliği

Niğde Belediyesi tarafından şehir gelinde başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı yaklaşmasıyla hız kazandı.

Niğde Belediyesinden Bayram Temizliği

08 Haziran 2018 18:38


Niğde Belediyesi’nin gayretli çalışmalarıyla daha temiz bir Niğde için yapılan hizmetler şehir genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla mahallelerde köşe bucak kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda şehrimizde bulunan her vatandaşımız huzurlu bir bayram geçirecek. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı Mübarek Olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç