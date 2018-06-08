Niğde Belediyesinden Bayram Temizliği

Niğde Belediyesi’nin gayretli çalışmalarıyla daha temiz bir Niğde için yapılan hizmetler şehir genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezindeki rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla mahallelerde köşe bucak kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda şehrimizde bulunan her vatandaşımız huzurlu bir bayram geçirecek. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı Mübarek Olsun” dedi.