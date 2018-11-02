Niğde Belediyesinden dev çevre yatırımı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Belediyesi olarak finansman edilecek dev projenin başladığını ifade etti.

Geçtiğimiz aylar içerisinde Niğde Belediyesi meclisince alınan karar doğrultusunda Niğde'nin sorunlarından biri olan Akkaya Barajı yanında yapılması planlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yer teslimi ihaleyi alan ilgili firmaya yapıldı.

"İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz Niğde'mize hayırlı olsun"

Niğde Belediyesi olarak Niğde'ye büyük bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Özkan, "Kısa vade, orta vade ve uzun vade şeklinde planladığımız hizmet üretme programımız içerisinde, kısa vadede yaptığımız hizmetlerimiz yanında orta vadede ürettiğimiz hizmetleri halkımıza sunduk. Niğde için çalışma tempomuz içerisinde uzun vadede yapılacak büyük projelerimiz de mevcuttur. İşte bu projelerimizden birini de hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İleri Teknoloji Arıtma Tesisimiz ile ilgili Temmuz 2018 tarihinde basınımıza yaptığımız açıklamada tesisin Niğde'mize kazandırılacağını halkımıza duyurmuştuk. Şükürler olsun ki bugün bu projede uygulamaya başlıyor. Akkaya Barajı bölgesine yapacağımız İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz inşaatı Niğde'mize hayırlı olsun. Tesisin yapım süresi 2 yıl olup süresinden önce tamamlanacaktır inşallah" dedi.

Niğde'ye büyük bir proje kazandırılacağının müjdesini veren Özkan, "Yeni yapılacak biyolojik arıtma tesisi geniş kapsamlı olacak, günümüz teknolojisine uyumlu ve geleceğe dönük bir yatırım olacak. Son teknolojiyle arıtma yapacak çok geliştirilmiş büyük bir arıtma tesisi Akkaya Barajı yakınında yapılacak. Niğde Belediye Meclisimizde aldığımız karar sonucu Akkaya Barajı yakınında yapılacak İleri Biyolojik Arıtma Tesisimizin ihale süresinin gerçekleştirilmesinin ardından ihaleyi alan firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Şehrimize önemli ve büyük bir yatırımı kazandırmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Kendi elektriğini kendisi üreterek tesis giderlerini karşılayacak. İçerisinde 1 megawatt elektrik üretimi yapacak tesise Güneş Enerji Santrali de entegre edilerek, 74 milyon 720 bin TL+KDV maliyetli proje inşaatı başlamış bulunmaktadır. Firmaya yer tesliminin yapımının ardından ilk taksiti olan 720 bin Türk Lirasını da Niğde Belediyesi olarak ödemiş bulunuyoruz. Bu dev yatırım Niğde'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.