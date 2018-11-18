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Niğde Belediyesinden Hobi, Sanat ve Meslek Kursları

Niğde Belediyesi vatandaşın hizmetine ücretsiz kursları sunmaya devam ediyor.


Yaşamın tamamının bir eğitim süreci olduğunun altını çizmek için eğitim yatırımlarının merkezine sadece çocukları değil her yaş gurubunu koyan Niğde Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için açtığı hobi, sanat ve meslek kursları ile binlerce Niğdeliye eğitim imkanı sunuyor.


Bu kapsamda özellikle ev hanımlarının yoğun olarak talep ettiği dolgu bebek kursu başladı. Niğde Belediyesi'ne ait İnönü Mahallesi Semt Konağı'nda yapılan kurs 3 ay boyunca devam edecek.


Kursiyerleri ziyaret eden ve çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Bayanlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ürettikleri kursiyerlerimizle birlikteyiz. Ekim ayında başlayan kursumuz hızla devam ediyor. Çocuklarımız için oyuncak, çeşitli süs eşyaları gibi birbirinden güzel ürünler üretiyorlar. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık. Bu kadar çeşitliliği düşünemiyordum. Çok orijinal şeyler üretmişler. Ürünlerini farklı noktalarda değerlendirmeleri için bizde destek vereceğiz” dedi.


Bu arada ev hanımlarının hoşça vakit geçirdiği dolgu bebek kursunun yanısıra Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından; ön muhasebe ve bilgisayar işletmenliği kursları da vatandaşın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor.

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