Niğde Belediyesinden hummalı temizlik çalışması

Bir yandan rutin temizlik işlerini sürdüren ekipler bir yandan da belirlenen program dahilinde şehir merkezine uzak mahallere dahi giderek detaylı temizlik çalışması yürütüyor. Şehir merkezinde ana cadde ve sokaklarda çalışmalarını titizlikle sürdüren Niğde Belediyesi, temiz bir Niğde için gece gündüz yoğun tempoyla çalışıyor.

Hizmetlerin aksamadan vatandaşa sunulması için gayret gösterdiklerini söyleyen Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan; “İlimizin ihtiyaç duyulan noktalarında altyapıdan üstyapıya gerekli tüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz için çalışıyor vatandaşımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz” dedi.